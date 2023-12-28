«إي إس جي ستاليونز الإمارات» تستحوذ على 60% من أسهم «أفكار للاستثمارات المالية والعقارية»

أعلنت مجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات"، التابعة للشركة العالمية القابضة، اليوم، استحواذها على حصة 60% من شركة "أفكار للاستثمارات المالية والعقارية ذ.م.م"، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتنشط أعمالها في قطاعات متنوعة في جميع أنحاء الإمارات، وذلك في خطوة تمثل توسعاً كبيراً للمجموعة في قطاعي العقارات والتجزئة، ما يعزز مكانتها قوةً استثماريةً عالميةً رائدة في المنطقة.

وتُركز شركة "أفكار" في أعمالها على قطاعات مختلفة بما فيها الاستثمار في المشاريع التجارية، وتنظيم وإدارة أنشطة وموارد الشركات والمؤسسات، وتمثيل الشركات، واستثمار وتطوير المشاريع العقارية، وتجارة التجزئة للأثاث المنزلي والمكتبي، ومواد الديكور الداخلي، وقد رسخت علامتا الشركة الرئيسيتان "2XL Home" و"OC Home" حضورهما في السوق عبر افتتاح صالات عرض جديدة وإطلاق خطط للتوسع الاستراتيجي.

وقال كايد خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات": "نسعى من خلال هذا الاستحواذ الاستراتيجي إلى إثراء محفظة مجموعتنا وتنويع أعمالها، والعمل على تطوير خطة عمل فاعلة للعام القادم، إذ ينصب جُل تركيزنا على تحقيق عائدات أعلى على الاستثمار، والمُضي قدماً في توفير فوائد وميزات إضافية لمستثمرينا".

وأضاف أن شركة "أفكار" حققت مستويات عالية من النمو، مع زيادة ملحوظة في الأصول بلغت 13%، وارتفعت إيراداتها 10% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مدعومة بقوة عاملة تضم أكثر من 600 موظف، وأن عملية الاستحواذ تجسد التزام المجموعة الثابت بتنويع محفظة أعمالها في قطاعي العقارات والتجزئة، وتتويجاً لحضور "أفكار" القوي في السوق ونموها المطرد في كبرى الأسواق الإقليمية.

وقال :“ تمضي مجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات" قدماً، خلال العام 2024، في رؤيتها الاستراتيجية القائمة على ترسيخ التزامها بالاستثمار في قطاعات ذات نمو مرتفع وعائدات مجدية وتنويع مجالات أعمالها".

ويُشكل الاستحواذ خطوة استراتيجية لـ"إي إس جي ستاليونز الإمارات" لتعزيز استثماراتها في قطاعات تتميز بمستويات عالية من النمو، والإسهام في دعم الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد في دولة الإمارات.

وتشمل محفظة أعمال "أفكار"، صالات عرض رئيسية في مواقع استراتيجية مثل مارينا مول أبوظبي والعين مول وميغا مول، والغاليريا مول في جزيرة الماريه، والتي ستعزز الأصول الحالية للمجموعة وتوسع أعمالها.

وقامت الشركة أخيراً، في خطوة تهدف إلى دفع عجلة النمو الاستراتيجي، بتطوير مستودع جديد في إمارة الشارقة، وهي الآن بصدد إنشاء صالة عرض إضافية لـ "2XL" في منطقة البرشاء النابضة بالحياة في دبي.



