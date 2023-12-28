دايسون: التزام راسخ بالاستدامة في جميع مراحل تصميم المنتجات

في ظل تنامي الوعي بأهمية الاستدامة وتزايد المخاوف البيئية، يزداد الضغط على الشركات للابتكار بطريقة صديقة للبيئة، فكلّ منتج يتم تصنيعه اليوم يترك أثرًا بيئيًا، سواء كان مواد عزل المباني أو العبوات البلاستيكية ذات الاستعمال لمرة واحدة. وبما أن أكثر من 80% من هذا التأثير يظهر في مرحلة التصميم، يتوجب على مهندسي التصميم مراعاة عوامل كثيرة عند تطوير منتج ما، بما في ذلك المواد المستخدمة والطاقة التي سيتم استهلاكها في الإنتاج وسلسلة الإمداد.



وقد بُنيت شركة دايسون، الرائدة عالميًا في مجال التقنيات المبتكرة، على مبادئ الاستدامة، إذ تركز في كل مرحلة من مراحل عملها على تقديم حلول مبتكرة للمشكلات الموجودة في عالمنا، وهندسة تقنيات أفضل باستخدام مواد وطاقة أقل.

يوضح هذا المقال كيفية عمل دايسون على دمج الاستدامة في جميع ممارساتها الهندسية.

فلسفة التصميم

إن التزام دايسون بالاستدامة يبدأ من مرحلة رسم التصميم، إذ تشدد الشركة على أهمية تصميم منتجات عالية الكفاءة وصديقة للبيئة في نفس الوقت. وكان جيمس دايسون، مؤسس الشركة، قد ابتكر أول مكنسة كهربائية من دايسون من دون كيس لتحسين قوة الشفط، وهو ما ساهم في الحد من استعمال المواد الاستهلاكية المستخدمة لمرة واحدة.



لطالما حرص مهندسو دايسون على ابتكار منتجات ذات عمر طويل مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير، من أجل الحدّ من استهلاك الطاقة.

كفاءة الطاقة

صُممت منتجات دايسون لتكون عالية الكفاءة من حيث استهلاك الطاقة، من أجل تقليل البصمة الكربونية ومساعدة المستهلكين على خفض التكاليف. ومن الأمثلة على ذلك، المكانس الكهربائية التي تنتجها العلامة، والمجهزة بتقنيات محركات متقدمة توفر قوة شحن كبيرة مع استهلاك طاقة أقل بالمقارنة مع المكانس الكهربائية التقليدية. وبالمثل، فإن مجفف الأيدي Dyson Airblade 9kJ يستهلك طاقة بمعدل 9.3 كيلو جول فقط في كل مرة يستخدم فيها، وهو مجفف الأيدي الأسرع والأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة المزود بنظام فلترة HIPA، حيث يوفر تجفيفًا سريعًا لليدين خلال 10 ثواني فقط في وضع الحد الأقصى MAX، و12 ثانية في الوضع الاقتصادي Eco، ومن دون الحاجة لاستخدام المناشف الورقية وهو ما يجعله الحلّ الأنسب للشركات لتقليل استهلاك الطاقة ودعم الممارسات المستدامة.

طول عمر المنتج والمواد المستدامة

يعتبر إنشاء منتجات عالية المتانة وذات دورة حياة طويلة أحد أهم ركائز استراتيجية دايسون للاستدامة، إذ تعمل الشركة على تقليل الحاجة لتبديل القطع من خلال تصميم منتجات ذات عمر طويل، مما يقلل من استهلاك الموارد وتوليد المخلفات.







كما تحرص الشركة على أن تكون المواد المستخدمة في منتجاتها قادمة من مصادر مستدامة. ويعمل فريق تصميم المواد باستمرار على تطوير وإيجاد مواد مستدامة ومبتكرة وخفيفة الوزن لاستخدامها في المنتجات المستقبلية. وتستخدم دايسون المزيد من المواد المعاد تدويرها في منتجاتها، بما في ذلك المغانط المعاد تدويرها، فمثلًا، جرى تزويد مجفف الشعر Dyson Supersonic TM بملحقات قابلة للفك والتركيب ليتمكن العملاء من عمل تسريحات مختلفة تناسب جميع أنواع الشعر. ترتبط هذه الملحقات بمجفف الشعر باستخدام المغانط، وقد بدأت دايسون باستخدام مغانط على شكل حلقات مصنوعة من النيوديميوم المعاد تدويرها بالكامل، وهو عنصر نادر يستخرج من الأرض، إلى جانب معادن أخرى.

ويظهر التزام دايسون بالاستدامة جليًا في جميع جوانب عملياتها الهندسية، إذ تعطي الشركة الأولوية للممارسات الصديقة للبيئة من دون المساومة على قوة الأداء، وذلك اعتبارًا من مرحلة التصميم الأولي، مع أخذ مسألة عمر المنتج في الاعتبار. تعتبر دايسون من الشركات الرائدة في مجال الهندسة المستدامة، وترسي معايير عالية للقطاع، مؤكدة بأنه من الممكن تصنيع منتجات مبتكرة وعالية الأداء من دون التّخلي عن المسؤولية تجاه الحفاظ على البيئة.













