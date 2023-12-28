شرطة رأس الخيمة تستعرض خططها لتأمين احتفالات رأس السنة 2024

ترأس العميد جمال أحمد الطير، قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، بحضور كبار ضباط الشرطة، الاجتماع التنسيقي لرفع الجاهزية والاستعداد لتأمين فعاليات الاحتفال بحلول السنة الميلادية الجديدة 2024، المُقامة في جزيرة "المرجان" السياحية بإمارة رأس الخيمة، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات المعنية في الإمارة.



واستعرض الاجتماع، الخطط المشتركة مع مختلف الجهات المشاركة لتأمين احتفالات حلول السنة الميلادية الجديدة 2024، والتي من المتوقع أن تشهد حضوراً كبيراً من قبل الزوار وأفراد المجتمع، للاستمتاع بعروض الألعاب النارية التي اعتادت الإمارة من خلالها أن تسجّل الأرقام القياسية العالمية في موسوعة "غينيس" وذلك لدى إطلاقها على الواجهة المائية لجزيرة المرجان برأس الخيمة.



وتم وضع خطة أمنية مشتركة وموحدة بين الجهات المشاركة كل حسب اختصاصه تتضمن تخصيص أكثر من 25 ألف موقف للجمهور ترقباً للحضور الجماهيري الكبير المتوقع.



وقال العميد جمال الطير: "وضعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، خطّة أمنية متكاملة للخروج بشكل ناجح ومثالي لفعاليات الاحتفال، حيث سيتم الاستفادة من حلول التكنولوجيا المتقدمة لحماية الأفراد والممتلكات من خلال تطبيق منظومة "المراقبة الذكية" المنبثقة من مشروع "المدينة الآمنة" لمراقبة الطرق وأماكن الفعاليات ونقاط تجمع الجماهير، مع تسخير كافة الجهود لتنظيم وتأمين حركة التنقل ومواقع الفعاليات وعروض الألعاب النارية، وتقديم الإرشادات للزوّار والدعم اللوجستي اللازم لهم، وتوفير خدمات الإسعافات الأولية".



وأضاف سعادته:" ستعمل الدوريات الشرطية الأمنية والمرورية والسياحية ذات الحضور الكثيف في كافة مواقع الاحتفالات، والواجهة البحرية لإمارة رأس الخيمة، على تأمين الاحتفالات سعياً لإسعاد أفراد المجتمع، ودعم جودة الحياة الأمنية في رأس الخيمة، وتطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية".

كما تضمنت الخطة توفير 107 دورية أمنية، 7 سيارات إسعاف، 1 طائرة عمودية، 4 غرف عمليات، 402 عناصر شرطية، 4 زوارق إنقاذ بحري، 404 عناصر من شركات الأمن الخاصة، 10 مركبات للدفاع المدني، 10 دراجات هوائية، 3 رافعات، 4 دوريات إنقاذ بري، 16 سكوتر، 3 سيارات جولف، 8 رقيب سير، 6 طائرات درون، 12 قاطرات للمركبات.

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