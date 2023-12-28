ربما تكون الأخيرة .. أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة يوم أمس الأربعاء ما يقول مسؤولون إنه قد يكون الحزمة النهائية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا ما لم يوافق الكونغرس على تشريع تمويل تكميلي متوقف في مبنى الكابيتول.

تشمل الأسلحة، التي تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار، مجموعة من الذخائر الجوية والصواريخ الأخرى، والمدفعية، والأنظمة المضادة للدروع، وذخيرة، ومعدات هدم، وأجهزة طبية وقطع غيار. وسيتم سحب المساعدات، المقدمة من خلال سلطة السحب الرئاسي، من مخزونات البنتاغون.

قال اللفتنانت كولونيل في مشاة البحرية غارون غارن، المتحدث باسم البنتاغون، في بيان، إنه لا يوجد المزيد من التمويل لاستبدال الأسلحة المأخوذة من مخزونات الوزارة. كما أن مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، التي توفر تمويلا طويل الأجل لعقود الأسلحة المستقبلية، لم تعد لديها أموال أيضا.

نتيجة لذلك، قال غارن يوم الأربعاء: "دون التمويل الإضافي، سيكون هناك نقص في تجديد المخزونات العسكرية الأمريكية، مما يؤثر على الاستعداد العسكري الأمريكي".

يحث الرئيس جو بايدن الكونغرس على تمرير حزمة مساعدات بقيمة 110 مليارات دولار لأوكرانيا وإسرائيل واحتياجات الأمن القومي الأخرى. ويشمل ذلك 61.4 مليار دولار لأوكرانيا، نصفها تقريبا لتجديد مخزون البنتاغون. وتشمل أيضا حوالي 14 مليار دولار لإسرائيل في قتالها ضد حماس و14 مليار دولار لأمن الحدود الأمريكية. وستخصص أموال أخرى لتلبية الاحتياجات الأمنية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وبسبب خطأ محاسبي أدى إلى المبالغة في تقدير قيمة بعض الأسلحة التي تم إرسالها إلى أوكرانيا خلال العام الماضي أو أكثر، لا يزال هناك حوالي 4.2 مليارات دولار في سلطة السحب المستعادة.

ولكن بما أن البنتاغون ليس لديه أموال لتجديد المخزون المرسل إلى كييف، فسيتعين على الوزارة إجراء "تقييم صارم" لأي مساعدات مستقبلية وتداعياتها على قدرة الجيش الأمريكي على حماية أمريكا، حسبما قال غارن.

هذه هي الدفعة الـ54 من المساعدات العسكرية التي يتم أخذها من مخازن الوزارة وإرسالها إلى أوكرانيا، وهي مماثلة في الحجم والمحتويات للعديد من الحزم الأخرى الأخيرة.





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