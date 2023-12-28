Thursday, 28 December 2023 11:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقتل 13 شخصاً جراء اصطدام حافلة بشاحنة في وسط الهند

12/28/2023 2:28:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت الشرطة يوم الخميس إن حافلة اشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بشاحنة على طريق سريع بوسط الهند مما أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل.

وأعلن ضابط الشرطة أنوب بهارجافا، أن 12 راكبًا بالحافلة لقوا حتفهم في الحريق، كما قتل سائق الشاحنة متأثرًا بالحادث الذي وقع في منطقة جونا بولاية ماديا براديش مساء الأربعاء.

قال بهارجافا إن 16 شخصا آخرين أصيبوا بحروق أو كسور في العظام وتم نقلهم إلى المستشفى.

تقع المنطقة على بعد حوالي 900 كيلومتر (565 ميلاً) جنوب نيودلهي.

تشيع حوادث الطرق القاتلة في الهند، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق والمركبات القديمة.

تقول الشرطة إن أكثر من 110 آلاف شخص يقتلون كل عام في حوادث الطرق في جميع أنحاء الهند.


MENAFN28122023000110011019ID1107664224

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث