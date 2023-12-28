مقتل 13 شخصاً جراء اصطدام حافلة بشاحنة في وسط الهند

قالت الشرطة يوم الخميس إن حافلة اشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بشاحنة على طريق سريع بوسط الهند مما أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل.

وأعلن ضابط الشرطة أنوب بهارجافا، أن 12 راكبًا بالحافلة لقوا حتفهم في الحريق، كما قتل سائق الشاحنة متأثرًا بالحادث الذي وقع في منطقة جونا بولاية ماديا براديش مساء الأربعاء.

قال بهارجافا إن 16 شخصا آخرين أصيبوا بحروق أو كسور في العظام وتم نقلهم إلى المستشفى.

تقع المنطقة على بعد حوالي 900 كيلومتر (565 ميلاً) جنوب نيودلهي.

تشيع حوادث الطرق القاتلة في الهند، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق والمركبات القديمة.

تقول الشرطة إن أكثر من 110 آلاف شخص يقتلون كل عام في حوادث الطرق في جميع أنحاء الهند.



