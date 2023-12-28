مقتل 13 شخصاً جراء اصطدام حافلة بشاحنة في وسط الهند

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت الشرطة يوم الخميس إن حافلة اشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بشاحنة على طريق سريع بوسط الهند مما أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل.
وأعلن ضابط الشرطة أنوب بهارجافا، أن 12 راكبًا بالحافلة لقوا حتفهم في الحريق، كما قتل سائق الشاحنة متأثرًا بالحادث الذي وقع في منطقة جونا بولاية ماديا براديش مساء الأربعاء.
قال بهارجافا إن 16 شخصا آخرين أصيبوا بحروق أو كسور في العظام وتم نقلهم إلى المستشفى.
تقع المنطقة على بعد حوالي 900 كيلومتر (565 ميلاً) جنوب نيودلهي.
تشيع حوادث الطرق القاتلة في الهند، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق والمركبات القديمة.
تقول الشرطة إن أكثر من 110 آلاف شخص يقتلون كل عام في حوادث الطرق في جميع أنحاء الهند.
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