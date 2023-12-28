شهيد و14 اصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في رام الله

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- استشهد شاب واصيب 14 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت في محيط دوار المنارة وسط مدينة رام الله.

وأعلنت مصادر طبية في مجمع فلسطين الطبي يرام الله، استشهاد الشاب حازم عبد الفتاح قطاوي، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال.

وأضافت مصادر طبية في الهلال الأحمر، أن من بين المصابين 4 اصابات بالرصاص الحي، واحدة بالصدر، وواحدة بالبطن، واصابتين بالفخد، بينهم صحفي، وذلك بعد اطلاق جنود الاحتلال النار عليهم وسط المدينة، وتلقوا الاسعافات والعلاجات اللازمة، قبل أن ينقلوا للمستشفى لاستكمال العلاج.

وكانت قوات الاحتلال داهمت عدة مناطق في مدينتي رام الله، واقتحمت مركز المدينة (دواري المنارة والساعة)، وشارع شيرين أبو عاقلة، وشارع الحسبة، والبالوع، والطيرة، واقتحمت عددا من محلات الصرافة واستولت على محتوياتها، واعتقلت عددا من اصحابها.

كما اقتحمت منزل عائلة العجولي بالبالوع ومحلا للصرافة مملوكا لهم في رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي الطيرة وداهمت عمارة سكنية قرب مقر "وحدة الحراسات" واستجوبت قاطنيها، حيث أبلغ عن اعتقال أحد المواطنين، ، بينما اطلقت النار على مركبة واصابة سائقها.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتونيا والأحياء القريبة من سجن "عوفر" العسكري المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها.

وفي بيت لقيا اقتحمت قوات الاحتلال البلدة واعتقلت الشاب يوسف ناجح محمد ضيف الله ( 19 عاما)، كما اقتحمت قرية سنجل شمال المدينة، وقرية رافات.

وباستشهاد الشاب قطاوي في رام الله فجر اليوم، ارتفع عدد الشهداء الى 312 شهيدا منذ بدء العدوان الاسرائيلي في السابع من اكتوبر، و520 شهيدا منذ مطلع العام الجاري.