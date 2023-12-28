في اليوم الـــ83 للحرب على غزة: عشرات الشهداء والجرحى في سلسلة غارات على القطاع

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- استشهد عشرات المواطنين وجرح آخرون، جلهم من الأطفال النساء، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم الخميس، على مواقع مختلفة في قطاع غزة، في اليوم الـ83 من العدوان.

وبحسب مصادر محلية، استهدف الاحتلال سيارة مدنية كانت تنقل جرحى من دير البلح ما أدى إلى استشهاد جميع من كان فيها.

وأفادت باستشهاد 7 مواطنين على الأقل في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشهدت مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، غارات عنيفة من طائرات ومدفعية الاحتلال، ما أسفر عن استشهاد وجرح عشرات المواطنين، جلهم من الأطفال والنساء.

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن سبعة مواطنين على الأقل استشهدوا، وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال منزلا في المخيم، فيما أصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

وكانت قوات الاحتلال ارتكب مجزرة مروّعة بالقرب من مستشفى الأمل في خان يونس، مساء أمس، ارتقى على إثرها نحو 30 شهيداً.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات جديدة على وسط مدينة خان يونس، وعلى أرض زراعية شمال مدينة رفح،

جنوب القطاع.

وبحسب مصادر صحية، ارتكب الاحتلال 16 مجزرة بحق عوائل بكاملها، راح ضحيتها 195 شهيداً و325 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة إلى 21 ألفاً و110 شهداء، وإلى 55.243 إصابة، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.