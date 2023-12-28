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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود بينهم ضابطان في معارك غزة

12/28/2023 2:16:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، مقتل 3 من عناصره خلال معارك في وسط وجنوب قطاع غزة، ما يرفع إجمالي عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر إلى 501.

وسمح الجيش الإسرائيلي بنشر أسماء كل من:

اللواء احتياط عساف بنحاس توبول 22 عاما من كريات موتسكين، مقاتل في الكتيبة 77 سار ميغولان، قتل أمس في معركة جنوب قطاع غزة.

النقيب احتياط نيريا زيساك 24 عاما من مشوعت يتسحاق من اللواء المدرع في الكتيبة 52، قتل أمس في معركة وسط قطاع غزة.

الرائد دفير دافيد فيما، 32 عاما من كفار يونا، نائب قائد الكتيبة 198، قتل أمس في معركة وسط قطاع غزة.



وأفاد موقع "واينت" بإصابة 3 جنود آخرين من الكتيبة 77 والكتيبة 7107 لواء ناحال، بجروح خطيرة.

وبذلك، ارتفع عدد قتلى الحرب الذين سمح بنشر أسمائهم في الجيش الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر إلى 501، ومنذ بداية المناورة البرية في القطاع في 27 أكتوبر إلى 167.

وأفاد موقع الجيش الإسرائيلي بأن عدد المصابين في صفوفه منذ بداية المناورة في قطاع غزة، بلغ ما مجموعه 898 إصابة، 203 منهم حالتهم خطرة.

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