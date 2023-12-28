الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود بينهم ضابطان في معارك غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، مقتل 3 من عناصره خلال معارك في وسط وجنوب قطاع غزة، ما يرفع إجمالي عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر إلى 501.
وسمح الجيش الإسرائيلي بنشر أسماء كل من:
اللواء احتياط عساف بنحاس توبول 22 عاما من كريات موتسكين، مقاتل في الكتيبة 77 سار ميغولان، قتل أمس في معركة جنوب قطاع غزة.
النقيب احتياط نيريا زيساك 24 عاما من مشوعت يتسحاق من اللواء المدرع في الكتيبة 52، قتل أمس في معركة وسط قطاع غزة.
الرائد دفير دافيد فيما، 32 عاما من كفار يونا، نائب قائد الكتيبة 198، قتل أمس في معركة وسط قطاع غزة.
وأفاد موقع "واينت" بإصابة 3 جنود آخرين من الكتيبة 77 والكتيبة 7107 لواء ناحال، بجروح خطيرة.
وبذلك، ارتفع عدد قتلى الحرب الذين سمح بنشر أسمائهم في الجيش الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر إلى 501، ومنذ بداية المناورة البرية في القطاع في 27 أكتوبر إلى 167.
وأفاد موقع الجيش الإسرائيلي بأن عدد المصابين في صفوفه منذ بداية المناورة في قطاع غزة، بلغ ما مجموعه 898 إصابة، 203 منهم حالتهم خطرة.
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