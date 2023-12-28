اعلان مقابلة شخصية صادر عن أمانة عمان - أسماء

اعلان مقابلة شخصية صادر عن أمانة عمان - أسماء
التاريخ
12/28/2023 2:16:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت أمانة عمان الكبرى بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية مرشحين للتعيين إلى إجراء المقابلة الشخصية.
وتاليا التفاصيل:
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