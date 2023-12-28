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الاحتلال صادر 10 ملايين شيكل من محلات الصرافة بالضفة

12/28/2023 2:16:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الدفاع يوآف غالانت قوله إن القوات الإسرائيلية دهمت 5 محلات صرافة في الضفة الغربية، وصادرت 10 ملايين شيكل منها الليلة الماضية، كما صنفت محلات الصرافة بالـ"إرهابية".


وتداهم قوات الاحتلال محلات الصرافة في الضفة الغربية المحتلة بذريعة أنها تموّل حركة المقاومة الإسلامية (حماس).


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