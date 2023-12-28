الاحتلال صادر 10 ملايين شيكل من محلات الصرافة بالضفة
التاريخ
12/28/2023 2:16:15 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الدفاع يوآف غالانت قوله إن القوات الإسرائيلية دهمت 5 محلات صرافة في الضفة الغربية، وصادرت 10 ملايين شيكل منها الليلة الماضية، كما صنفت محلات الصرافة بالـ"إرهابية".
وتداهم قوات الاحتلال محلات الصرافة في الضفة الغربية المحتلة بذريعة أنها تموّل حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
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