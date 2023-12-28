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جنود إسرائيليون أصيبوا بغزة يرفضون مقابلة نتنياهو

12/28/2023 2:16:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رفض جنود إسرائيليين أصيبوا خلال المعارك البرية في قطاع غزة، لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عند زيارته لهم في أحد المستشفيات بمدينة القدس، وفق ما كشفته القناة 13 العبرية الخاصة أمس الأربعاء.


وقالت القناة في تقرير إن نتنياهو، أجرى زيارة لقسم إعادة التأهيل في مستشفى هداسا بالقدس، للقاء جنود أصيبوا بمعارك في غزة، إلا أن بعضهم رفضوا مقابلته.


وهذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها جنود أصيبوا في غزة لقاء نتنياهو، إنما تكرر ذلك قبل نحو أسبوع عندما رفض مقابلته عدد من الجنود الجرحى في مستشفى شيبا في منطقة تل هشومير قرب تل أبيب أثناء زيارته لهم، بحسب المصدر ذاته.


وفي السياق، قال الجندي المصاب أور شنيبيرغ، عبر منصة إكس: أنا في المستشفى، في جناح إعادة التأهيل في هداسا، نتنياهو قادم لزيارتي الليلة، وسألتني إحدى المسؤولات عما إذا كنت أريد أن يأتي إلى غرفتي، بالطبع رفضت.


وأضاف في تدوينته: اتضح أنه من بين جناح يضم 18 مقاتلا جريحا، 15 منهم طلبوا عدم دخوله عليهم ، وفق ما أوردته القناة 13.


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