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الصحة الفلسطينية: 313 شهيدا بالضفة الغربية منذ 7 اكتوبر

12/28/2023 2:16:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 313 شهيدا، ومنذ بداية العام إلى 521 شهيدا.


ويكثف جيش الاحتلال عملياته في مختلف مدن الضفة الغربية تزامنا مع عدوانه على قطاع غزة.

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