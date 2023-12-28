الصحة الفلسطينية: 313 شهيدا بالضفة الغربية منذ 7 اكتوبر
التاريخ
12/28/2023 2:16:15 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 313 شهيدا، ومنذ بداية العام إلى 521 شهيدا.
ويكثف جيش الاحتلال عملياته في مختلف مدن الضفة الغربية تزامنا مع عدوانه على قطاع غزة.
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