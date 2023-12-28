خبراء أمنيين: القوات المسلحة تتصدى لهجمة تهريب مسعورة على الحدود

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصدقال مدير مديرية الإعلام في الأمن العام سابقاً ، والرئيس السابق لشعبة بحث جنائي العاصمة العميد المتقاعد الدكتور طلال طايل العبداللات إن الأردن يتصدى لهجمة مسعورة لتهريب المخدرات .



وأضاف العبداللات خلال اتصال هاتفي مع برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الخميس أن الهجمات التي تهدف لتهريب المخدرات والأسلحة تستهدف الشباب الأردني مشيراً إلى أن الحدود الأردنية السورية تبلغ 375 كيلو متر ويتم السيطرة عليها بالكامل من قبل القوات المسلحة.



وأكد أن جميع كوادر القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تقف بالمرصاد للعصابات التي تحاول القيام بعمليات على الحدود لتهريب المخدرات والسلاح، والتي تستهدف أمن الوطن.



ودعا المواطنين تحصين أنفسهم ومن حولهم لآفة المخدرات، مناشداً وزير الأوقاف بتعزيز دور منابر المساجد خلال الفترة الحالية للتوعية بمخاطر المخدرات.



من جهته أكد مساعد مدير إدارة مكافحة المخدرات سابقاً العميد المتقاعد خضر آل خطاب أن المخدرات تعكس الدمار والمخاطر الكارثية على الأشخاص والعائلات وعلى أمن واقتصاد الدولة التي تنتشر فيها آفة المخدرات.



وأشار إلى أن المدمن على المخدرات مجبراً على التنازل عن دينه وأخلاقه، قائلا "المدمن سيتنازل عن أي شيء مقابل تلقي الجرعة".



وحذر من مواقع إلكترونية عبر الإنترنت تهدف للوقاية من المخدرات بطريقة مغلوطة وتحتوي على معلومات مضللة، داعيا إلى استقصاء المعلومات من الكتب الموثوقة .



وكانت مديرية الأمن العام أعلنت أمس عن عملية أمنية نتج عنها إلقاء القبض على 33 شخصاً من المطلوبين والمشبوهين بقضايا تهريب المواد المخدرة والاتجار بها، منهم 4 من المطلوبين الخطرين والرئيسين ممن يرتبطون بعصابات إقليمية تنشط عبر الحدود لتهريب المخدرات والسلاح.



كما صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلّحة الأردنية ــ الجيش العربي، سابقا عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، في عملية نفذتها المنطقة العسكرية الشرقية.