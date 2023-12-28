قفـزة كبيرة على أسعـار الذهب بالأردن اليوم .. هكذا بلغ سعر عيار 21

قفـزة كبيرة على أسعـار الذهب بالأردن اليوم .. هكذا بلغ سعر عيار 21
التاريخ
12/28/2023 2:16:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفعت أسعار الذهب بالأردن اليوم الخميس 60 قرشاً ، حيث وصل سعر الذهب من عيار 21 الى 42.2 للبيع للمواطنين مقابل 40.5 للشراء منهم .
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 37.7 للبيع للمواطنين مقابل 34.7 للشراء منهم وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات .
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