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مناطق تشهد تشكلاً للضباب - أسماء

12/28/2023 1:11:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت الدوريات الخارجية اليوم الخميس بأن حركة المرور نشطة وانسيابية على كافة الطرق الخارجية خاصة الشمال باتجاه العاصمة.
ونوهت الدوريات الخارجية في تقريرها المروري جميع السائقين الى ضرورة اخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من تشكل الضباب على بعض الطرق الخارجية، مثل طريق الصفاوي باتجاه رويشد وحدود الكرامة، حيث يصل مدى الرؤية إلى 150-200 متر.
واضافت الدوريات ان طريق سطح معان وعنيزة باتجاه البتراء يشهد تشكلاً للضباب أيضاً، ومدى الرؤية يتراوح بين 150 و200 متر.
كما يشهد طريق المطار تشكل للضباب ومدى الرؤية واضح .




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