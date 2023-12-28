مؤذن وخادم مسجد .. الأوقاف تعلن عن شواغر واسعة -رابط التقديم

مؤذن وخادم مسجد .. الأوقاف تعلن عن شواغر واسعة -رابط التقديم
التاريخ
12/28/2023 1:11:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في الفئة الثالثة.
وفقًا للإعلان الذي تم نشره عبر صفحتها الرسمية على منصة "فيسبوك"، فان الشواغر تشمل مؤذن وخادم مسجد، وطابع، ومراسل، وسائق محورين ووفقاً للشروط التالية :
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