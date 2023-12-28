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مؤذن وخادم مسجد .. الأوقاف تعلن عن شواغر واسعة -رابط التقديم

12/28/2023 1:11:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في الفئة الثالثة.


وفقًا للإعلان الذي تم نشره عبر صفحتها الرسمية على منصة "فيسبوك"، فان الشواغر تشمل مؤذن وخادم مسجد، وطابع، ومراسل، وسائق محورين ووفقاً للشروط التالية :







رابط التقديم : انقر هنا

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