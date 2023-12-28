أسعار الذهب عالميا تغازل مستوى تاريخي مع نهاية العام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تسارعت مكاسب الذهب مع دنو العام الجاري من نهايته، مسجلة أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع مع وصول عوائد الدولار والسندات لأدنى مستوياتها في عدة أشهر وسط تزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في مارس المقبل.



قال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم إن انخفاض كل من العوائد والدولار يعكس تراجع المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة.



ويؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.



وانخفض مؤشر الدولار لأدنى مستوى في 5 أشهر مما زاد أيضا من جاذبية الذهب. ويتجه المؤشر نحو أسوأ أداء سنوي منذ عام 2020.



زاد بريق الذهب في المعاملات الفورية ليرتفع بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2086.69 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:06 بتوقيت غرينتش وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من ديسمبر عندما قفزت الأسعار لمستوى قياسي عند 2135.40 دولار. وتتجه الأسعار لتسجيل أعلى مكاسب في ثلاثة أعوام بارتفاع قدره 14.4 بالمئة.

سكاي نيوز



