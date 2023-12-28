الأمم المتحدة قلقه إزاء تفشي وباء الكوليرا في السودان

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء عدم قدرة السكان في السودان على الوصول الآمن إلى خدمات الرعاية الصحية، في ظل استمرار تفشي وباء الكوليرا في جميع أنحاء البلاد.

جاء ذلك خلال بيان أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) حول التقارير الواردة التي تشير إلى ارتفاع عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالكوليرا بنسبة تجاوزت 100% خلال الشهر الماضي، حيث تم الإبلاغ عما يقرب من 8300 حالة مشتبه بها وأكثر من 200 حالة وفاة، في تسع ولايات، حتى يوم 23 ديسمبر الجاري، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة السودانية.

ويشمل الرقم المذكور سالفا أكثر من 1800 حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا في ولاية الجزيرة، خصوصا في ظل نزوح ما لا يقل عن 300 ألف شخص خلال الشهر الجاري.

وأكد البيان أن المجتمع الإنساني في السودان يعمل على دعم الكشف عن حالات الإصابة الكوليرا وعلاجها، فضلا عن تنفيذ عدد من حملات التطعيم، محذرا من أن ثلثي سكان السودان يفتقرون إلى الرعاية الصحية، في وقت توقف فيه أكثر من 70% من المستشفيات في العديد من المناطق عن العمل.





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