الذهب عند أعلى مستوى في أكثر من 3 أسابيع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس لأعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع مع وصول عوائد الدولار والسندات لأدنى مستوياتها في عدة أشهر وسط تزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في مارس المقبل.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2086.69 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04.06 بتوقيت غرينتش وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من ديسمبر عندما قفزت الأسعار لمستوى قياسي عند 2135.40 دولارا. وتتجه الأسعار لتسجيل أعلى مكاسب في ثلاثة أعوام بارتفاع قدره 14 بالمئة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2096.50 دولارا للأوقية.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم إن انخفاض كل من العوائد والدولار يعكس تراجع المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة. ويؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وانخفض مؤشر الدولار لأدنى مستوى في خمسة أشهر مما زاد أيضا من جاذبية الذهب. ويتجه المؤشر نحو أسوأ أداء سنوي منذ عام 2020.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 24.42 دولار للأوقية وتتجه لإنهاء العام بمكاسب سنوية تقارب اثنين بالمئة. وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 999.00 دولارا. كما زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1156.16 دولارا ولكنه يمضي لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ 2008.



