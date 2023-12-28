كانييه ويست يخسر إمبراطوريته العقارية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - نجح مغني الراب الأمريكي كانييه ويست في بناء إمبراطورية عقارية على مدى سنوات، ولكنها تعرضت لانتكاسات كبيرة في الآونة الأخيرة.
وعرض ويست منزله على شاطئ ماليبو للبيع بخسارة بـ 4 ملايين دولار في ديسمبر (كانون الثاني). وتظهر صور
حصلت عليها ديلي ميل، كيف حولت تصرفاته الغريبة إلى تحويل خططه العقارية
إلى أنقاض.
وعرض ويست أيضاً المنزل المطل على الشاطئ، والذي صممه المهندس المعماري المعاصر تاداو أندو، مقابل 53 مليون دولار، بعد عامين من شرائه.
وتزامن البيع مع تراجع إمبراطورية ويست، بما فيها مزرعته في وايومنغ التي تبدو مهجورة، وممتلكاته في هيدين هيلز، التي ظهرت في حالة سيئة.
ومنذ 4 أعوام، اشترى ويست مزارع مترامية الأطراف في كاليفورنيا، ووايومنغ، وكان قصره الضخم مع زوجته السابقة كيم كارداشيان موضع حسد سكان لوس أنجليس.
ولكنه بعد تصرفاته الغريبة، والخطابات التي وصفت بالمعادية السامية، تدهور وضعه، وتلاشت مكانته العالمية قطباً للموضة والموسيقى، والعقارات.
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