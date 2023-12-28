كانييه ويست يخسر إمبراطوريته العقارية

MENAFN - Khaberni) خبرني - نجح مغني الراب الأمريكي كانييه ويست في بناء إمبراطورية عقارية على مدى سنوات، ولكنها تعرضت لانتكاسات كبيرة في الآونة الأخيرة.

وعرض ويست منزله على شاطئ ماليبو للبيع بخسارة بـ 4 ملايين دولار في ديسمبر (كانون الثاني). وتظهر صور

حصلت عليها ديلي ميل، كيف حولت تصرفاته الغريبة إلى تحويل خططه العقارية

إلى أنقاض.





وعرض ويست أيضاً المنزل المطل على الشاطئ، والذي صممه المهندس المعماري المعاصر تاداو أندو، مقابل 53 مليون دولار، بعد عامين من شرائه.



وتزامن البيع مع تراجع إمبراطورية ويست، بما فيها مزرعته في وايومنغ التي تبدو مهجورة، وممتلكاته في هيدين هيلز، التي ظهرت في حالة سيئة.

ومنذ 4 أعوام، اشترى ويست مزارع مترامية الأطراف في كاليفورنيا، ووايومنغ، وكان قصره الضخم مع زوجته السابقة كيم كارداشيان موضع حسد سكان لوس أنجليس.

ولكنه بعد تصرفاته الغريبة، والخطابات التي وصفت بالمعادية السامية، تدهور وضعه، وتلاشت مكانته العالمية قطباً للموضة والموسيقى، والعقارات.