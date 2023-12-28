الرفوع أستاذا فخريا في جامعة Woxsen الهندية

الرفوع أستاذا فخريا في جامعة Woxsen الهندية
التاريخ
12/28/2023 12:22:28 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - جرى تعيين الدكتور فيصل الرفوع أستاذا فخريا في كلية School of Liberal Arts and Humanities، بجامعة Woxsen الهندية.
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