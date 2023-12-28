بلينكن يتهم روسيا باستخدام مواطنين أمريكيين كـ «بيادق سياسية»

اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الأربعاء موسكو باستخدام مواطنين أمريكيين كـ "بيادق سياسية" في الذكرى الخامسة لسجن بول ويلان في روسيا.

وقال بلينكن في بيان: "يصادف 28 ديسمبر مرور خمس سنوات على احتجاز السلطات الروسية بشكل خاطئ للمواطن الأمريكي بول ويلان".

وأضاف أنه بعد "محاكمة سرية خلف الأبواب المغلقة"، أمضى ويلان "سنوات في العمل في مستعمرة عقابية روسية" حيث "يواجه اعتداء من سجناء آخرين ومضايقات من وسائل الإعلام الروسية التي تديرها الدولة". وأدين المواطن الأمريكي بالتجسس في عام 2018.

وقال: "لفترة طويلة جدا، عانى بول وعائلته من عواقب قرار الحكومة الروسية باحتجاز مواطنين أمريكيين بشكل خاطئ. استخدام الأشخاص كبيادق سياسية أمر غير مقبول"، مضيفا أن الحكومة الأمريكية تواصل العمل لإعادة ويلان إلى الوطن.

وفي وقت سابق من ديسمبر، قالت واشنطن إن موسكو رفضت مقترحا جديدا للإفراج عن ويلان ومواطنه الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش، المحتجز أيضا في روسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن واشنطن قدمت "مقترحا جديدا ومهما لتأمين إطلاق سراح بول وإيفان"، لكن العرض "رفضته روسيا". ولم يقدم ميلر تفاصيل عن الاقتراح، لكنه أوضح أن الطلب رفض ولم يتم تجاهله.

واعتقل جيرشكوفيتش، مراسل صحيفة وول ستريت جورنال، في نهاية مارس بينما كان في رحلة صحفية في مدينة يكاترينبرغ الروسية في جبال الأورال.

وهو متهم بجمع معلومات سرية عن المجمع الصناعي العسكري الروسي للوكالات الأمريكية. وينفي جيرشكوفيتش والصحيفة تورطه في أي تجسس.

ومددت محكمة روسية مؤخرا الحبس الاحتياطي للصحفي حتى 30 يناير.





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