الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده في معارك بقطاع غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس عن أسماء ثلاثة من جنوده قال إنهم قتلوا في معارك بقطاع غزة. وترتفع بذلك حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري إلى 164 قتيلا.
وكان الجيش الإسرائيلي قد ذكر الأربعاء أنه هاجم حوالي 200 هدف، في قطاع غزة "وأدى التعاون بين القوات البرية وسلاح الجو الإسرائيلي، إلى القضاء على خلايا لمسلحين، في حي الشجاعية".
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