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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده في معارك بقطاع غزة

12/28/2023 12:22:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس عن أسماء ثلاثة من جنوده قال إنهم قتلوا في معارك بقطاع غزة. وترتفع بذلك حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري إلى 164 قتيلا.

وكان الجيش الإسرائيلي قد ذكر الأربعاء أنه هاجم حوالي 200 هدف، في قطاع غزة "وأدى التعاون بين القوات البرية وسلاح الجو الإسرائيلي، إلى القضاء على خلايا لمسلحين، في حي الشجاعية".


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