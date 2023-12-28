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أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

12/28/2023 12:22:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس إذ طغت المخاوف المستمرة بشأن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط على انحسار المخاوف إزاء اضطراب حركة الملاحة مع إعلان بعض شركات الشحن العالمية العودة إلى مسار البحر الأحمر.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 79.85 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01.33 بتوقيت غرينتش، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا أو 0.3 بالمئة أيضا إلى 74.35 دولارا للبرميل.

وتراجعت الأسعار بنحو اثنين بالمئة أمس الأربعاء مع بدء عودة شركات شحن كبرى للبحر الأحمر.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس شركة إن.إس تريدينغ وهي وحدة تابعة لشركة للأوراق المالية تراجعت المخاوف حول الملاحة في البحر الأحمر، لكن استمرار المخاوف من التوترات في الشرق الأوسط، قد يجعل من الصعب بيع المزيد.

وأعلنت شركة الشحن الدنماركية ميرسك أنها حددت مواعيد لعبور العشرات من سفن الحاويات عبر قناة السويس والبحر الأحمر في الأسابيع المقبلة بعد الدعوة لوقف مؤقت لهذه المسارات في وقت سابق من هذا الشهر على خلفية هجمات شنها الحوثيون.

ولم تبد السوق رد فعل يذكر على ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي. وزادت مخزونات النفط الأمريكية 1.84 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر، وفقا لما نقلته مصادر بالسوق عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الأربعاء.


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