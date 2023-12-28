Thursday, 28 December 2023 09:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دفعة خامسة من المتطوعين الطبيين تنضم للمستشفى الميداني الإماراتي في غزة

12/28/2023 12:22:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

انضمت دفعة جديدة من المتطوعين الطبيين إلى زملائهم في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة. وأعلنت عملية "الفارس الشهم 3" أن متطوعي الدفعة الخامسة الذين يبلغ عددهم 8 من تخصصات طبية مختلفة، وصلوا إلى قطاع غزة، ليصل العدد الإجمالي للمتطوعين العاملين في المستشفى إلى "43" متطوعا متخصصين في طبّ وجراحة الأطفال والجراحة العامة والعناية المركزة بالإضافة إلى الممرضين والفنيين المتخصصين في تشغيل الأجهزة الطبية.

واستقبل المستشفى حتى اليوم أكثر من 757 حالة تم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لها وتحويل الحالات التي تحتاج إلى المزيد من العناية إلى العيادات المتخصصة التي تم تجهيزها في المستشفى.

وأجرى المستشفى الميداني الإماراتي منذ إنشائه حتى الآن أكثر من 141 عملية جراحية كبرى، فضلا عن تعامله يوميا مع عشرات الحالات تستدعي التدخل السريع لإنقاذ الحياة.

وتم تجهيز المستشفى بغرف عمليات مؤهلة في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأطفال وجراحة العظام، والعناية الحثيثة للبالغين والأطفال، وعيادات تخصصية تشمل الباطنية، والأسنان، والعظام، والطب النفسي، وطب الأسرة، وطب الأطفال، إلى جانب الخدمات الطبية المساندة ومنها الأشعة المقطعية والأشعة السينية، والصيدلة والمختبر.


تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN28122023000110011019ID1107663774

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث