دفعة خامسة من المتطوعين الطبيين تنضم للمستشفى الميداني الإماراتي في غزة

انضمت دفعة جديدة من المتطوعين الطبيين إلى زملائهم في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة. وأعلنت عملية "الفارس الشهم 3" أن متطوعي الدفعة الخامسة الذين يبلغ عددهم 8 من تخصصات طبية مختلفة، وصلوا إلى قطاع غزة، ليصل العدد الإجمالي للمتطوعين العاملين في المستشفى إلى "43" متطوعا متخصصين في طبّ وجراحة الأطفال والجراحة العامة والعناية المركزة بالإضافة إلى الممرضين والفنيين المتخصصين في تشغيل الأجهزة الطبية.

واستقبل المستشفى حتى اليوم أكثر من 757 حالة تم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لها وتحويل الحالات التي تحتاج إلى المزيد من العناية إلى العيادات المتخصصة التي تم تجهيزها في المستشفى.

وأجرى المستشفى الميداني الإماراتي منذ إنشائه حتى الآن أكثر من 141 عملية جراحية كبرى، فضلا عن تعامله يوميا مع عشرات الحالات تستدعي التدخل السريع لإنقاذ الحياة.

وتم تجهيز المستشفى بغرف عمليات مؤهلة في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأطفال وجراحة العظام، والعناية الحثيثة للبالغين والأطفال، وعيادات تخصصية تشمل الباطنية، والأسنان، والعظام، والطب النفسي، وطب الأسرة، وطب الأطفال، إلى جانب الخدمات الطبية المساندة ومنها الأشعة المقطعية والأشعة السينية، والصيدلة والمختبر.





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