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9 إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في الخليل

12/28/2023 12:13:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب 9 فلسطينيين بينهم أطفال برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة حلحول شمال الخليل، فجر اليوم الخميس، عقب مداهمة البلدة.
وأفادت مصادر بإصابة 9 شبان بالرصاص الحي ونقلوا إلى المستشفيات والمراكز الصحية لتلقي العلاج.
وطالت عمليات الاقتحام الإسرائيلية في حلحول عددا من المنازل ومحلات الصرافة والمجوهرات، حيث تم اجبار أصحاب هذه المحلات على فتحها بالقوة وتم تفتيشها والاستيلاء على بعض محتوياتها، فيما أبلغ عن اعتقال فريد عبد الرحمن الأطرش، ومحمد سعد الأطرش.

وفا


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