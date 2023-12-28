9 إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب 9 فلسطينيين بينهم أطفال برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة حلحول شمال الخليل، فجر اليوم الخميس، عقب مداهمة البلدة.
وأفادت مصادر بإصابة 9 شبان بالرصاص الحي ونقلوا إلى المستشفيات والمراكز الصحية لتلقي العلاج.
وطالت عمليات الاقتحام الإسرائيلية في حلحول عددا من المنازل ومحلات الصرافة والمجوهرات، حيث تم اجبار أصحاب هذه المحلات على فتحها بالقوة وتم تفتيشها والاستيلاء على بعض محتوياتها، فيما أبلغ عن اعتقال فريد عبد الرحمن الأطرش، ومحمد سعد الأطرش.
وفا
MENAFN28122023000208011052ID1107663742
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.