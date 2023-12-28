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يديعوت أحرونوت: إسرائيل تنتظر رد حماس بشأن صفقة الرهائن

12/28/2023 12:13:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن إسرائيل تنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبر الوسطاء القطريين بشأن صفقة الرهائن.


وذكرت الصحيفة أن هناك تشاؤما في إسرائيل بشأن الحصول على رد إيجابي، وأن التقييم الإسرائيلي هو أن الأمر سيتطلب ضغطا عسكريا.

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