يديعوت أحرونوت: إسرائيل تنتظر رد حماس بشأن صفقة الرهائن

يديعوت أحرونوت: إسرائيل تنتظر رد حماس بشأن صفقة الرهائن
التاريخ
12/28/2023 12:13:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن إسرائيل تنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبر الوسطاء القطريين بشأن صفقة الرهائن.
وذكرت الصحيفة أن هناك تشاؤما في إسرائيل بشأن الحصول على رد إيجابي، وأن التقييم الإسرائيلي هو أن الأمر سيتطلب ضغطا عسكريا.
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