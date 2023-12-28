‌‎حماس: صحيفة لو فيغارو تلاعبت بتصريحات خالد مشعل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن الصحفي جورج مالبرونو قام بإدراج آرائه الشخصية وتعليقاته الخاصة في تصريحات خالد مشعل التي أكد فيها على رفض الاعتراف بإسرائيل.وقالت الحركة في بيان لها: "تعليقا على ما يتم تداوله حول مقابلة الأخ القائد خالد مشعل مع الصحفي جورج مالبرونو والمنشور في صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية والمتعلق بسؤاله حول موضوع (الاعتراف بالكيان الصهيوني) صرح مصدر مسؤول بما يلي: "لقد قام الصحفي المذكور بإدراج مجموعة من آرائه الشخصية وتعليقاته الخاصة في المقال بعيدا عن تصريحات الأخ خالد مشعل الواضحة والمحددة والتي أكد فيها على رفض الاعتراف بالكيان الصهيوني، وبما يتناقض معها في هذا الموضوع، وغيره، وهو ما يخالف المهنية الصحفية".



وأضاف البيان: "موقفنا الواضح عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال، وأخذنا العبرة من اتفاقيات أوسلو، يؤكد خالد مشعل، في عام 1993، اعترفت قيادة منظمة التحرير بإسرائيل التي لم تمنحها أي شيء مقابل ذلك".

وتابغ: "من خلال وثيقة 2017، أكدت حماس موقفها بالتوافق الوطني مع الفصائل الفلسطينية بشأن إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها وحق العودة ودون أن نعترف بإسرائيل، أما مسألة الهدنة فهي قابلة للتفاوض".

