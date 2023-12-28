هطولات مطرية يصحبها الرعد في هذه المناطق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تبقى المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة وباردة نسبيا في أغلب المناطق، معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في جنوب المملكة لفترات قصيرة قد يصحبها الرعد، ويمتد الهطول احيانا لأماكن مختلفة من المملكة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية.



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئيا بوجه عام، مع بقاء الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من جنوب المملكة، الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في جنوب وشرق المملكة.



وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول ومناطق البادية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

