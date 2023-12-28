Thursday, 28 December 2023 09:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بدء اختبارات تكميلية التوجيهي اليوم و24 ألف طالب يتقدم لمبحث التربية الإسلامية

12/28/2023 12:13:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تبدأ اليوم الخميس امتحانات الدورة التكميلية لطلبة الثانوية العامة ويبلغ عدد المسجلين لتقديم امتحان التربية الإسلامية في أول يوم 24415 طالب وطالبة وفق وزارة التربية والتعليم.
وأضافت التربية أن عدد المتقدمين من الفرع الأدبي 11352، أما العلمي 9819، وفرع الشرعي 28 طالب والصناعي 980 ، الاقتصاد المنزلي 1208 ،الزراعي 808، الفندقي 220.
وكانت وزارة التربية والتعليم أنهت استعداداتها لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2023 / الامتحان التكميلي.


وبينت أنها سمحت باستخدام الآلة الحاسبة في المباحث التي تتطلب طبيعتها استخدامها، والتي ستسلم لكل مشترك في ثاني أيام الامتحان 30/12/2023، وتبقى على مقعده إلى نهاية اليوم الأخير، وسيكون للمشترك الحق في استخدامها من عدمه، منوهة أن استخدام الآلة الحاسبة اختياري ويعود لرغبة الطالب المشترك، في أي مبحث من المباحث التي تتطلب طبيعته استخدامها.
وسيتقدم للامتحان 81.614 مشتركا ومشتركة، موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني، فيما سيجري عقد الامتحان في 381 مركزا امتحانيا في مديريات التربية والتعليم؛ تشتمل على 833 قاعة امتحانية، إضافة إلى 42 قاعة احتياط؛ بواقع قاعة واحدة احتياط لكل مديرية.


MENAFN28122023000208011052ID1107663737

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث