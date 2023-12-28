بدء اختبارات تكميلية التوجيهي اليوم و24 ألف طالب يتقدم لمبحث التربية الإسلامية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تبدأ اليوم الخميس امتحانات الدورة التكميلية لطلبة الثانوية العامة ويبلغ عدد المسجلين لتقديم امتحان التربية الإسلامية في أول يوم 24415 طالب وطالبة وفق وزارة التربية والتعليم.وأضافت التربية أن عدد المتقدمين من الفرع الأدبي 11352، أما العلمي 9819، وفرع الشرعي 28 طالب والصناعي 980 ، الاقتصاد المنزلي 1208 ،الزراعي 808، الفندقي 220.وكانت وزارة التربية والتعليم أنهت استعداداتها لعقد امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2023 / الامتحان التكميلي.



وبينت أنها سمحت باستخدام الآلة الحاسبة في المباحث التي تتطلب طبيعتها استخدامها، والتي ستسلم لكل مشترك في ثاني أيام الامتحان 30/12/2023، وتبقى على مقعده إلى نهاية اليوم الأخير، وسيكون للمشترك الحق في استخدامها من عدمه، منوهة أن استخدام الآلة الحاسبة اختياري ويعود لرغبة الطالب المشترك، في أي مبحث من المباحث التي تتطلب طبيعته استخدامها.

وسيتقدم للامتحان 81.614 مشتركا ومشتركة، موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني، فيما سيجري عقد الامتحان في 381 مركزا امتحانيا في مديريات التربية والتعليم؛ تشتمل على 833 قاعة امتحانية، إضافة إلى 42 قاعة احتياط؛ بواقع قاعة واحدة احتياط لكل مديرية.

