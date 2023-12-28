جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 جنود بينهم ضابطان
التاريخ
12/28/2023 12:13:53 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 جنود بينهم ضابطان في معارك وسط قطاع غزة.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفادت أمس بمقتل 3 من جنوده، لترتفع الحصيلة إلى 501 قتيلا منذ 7 تشرين الأول، وإلى 167 قتيلا منذ بدء عمليته البرية في قطاع غزة.
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