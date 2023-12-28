Thursday, 28 December 2023 09:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 جنود بينهم ضابطان

12/28/2023 12:13:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 جنود بينهم ضابطان في معارك وسط قطاع غزة.


وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفادت أمس بمقتل 3 من جنوده، لترتفع الحصيلة إلى 501 قتيلا منذ 7 تشرين الأول، وإلى 167 قتيلا منذ بدء عمليته البرية في قطاع غزة.












MENAFN28122023000208011052ID1107663736

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث