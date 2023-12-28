شهيد و14 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في رام الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد شاب وأصيب 14 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت في محيط دوار المنارة وسط مدينة رام الله.
وأعلنت مصادر طبية في مجمع فلسطين الطبي برام الله، استشهاد الشاب حازم عبد الفتاح قطاوي، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال.
واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال وسط المدينة، ما أدى لإصابة جندي إسرائيلي.
وداهمت قوات الاحتلال عدة أحياء برام الله، تخللها مواجهات مع الشبان الذين رشقوا الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة والأكواع المتفجرة.
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