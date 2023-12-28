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شهيد و14 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في رام الله

12/28/2023 12:13:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد شاب وأصيب 14 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت في محيط دوار المنارة وسط مدينة رام الله.

وأعلنت مصادر طبية في مجمع فلسطين الطبي برام الله، استشهاد الشاب حازم عبد الفتاح قطاوي، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال وسط المدينة، ما أدى لإصابة جندي إسرائيلي.


وداهمت قوات الاحتلال عدة أحياء برام الله، تخللها مواجهات مع الشبان الذين رشقوا الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة والأكواع المتفجرة.


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