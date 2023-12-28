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الأمم المتحدة تحذر من انتشار الأمراض المعدية بغزة

12/28/2023 12:13:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث -عبر منصة إكس- من انتشار الأمراض المعدية بسرعة بالملاجئ في قطاع غزة، مؤكدا أن المستشفيات بالكاد تعمل بالقطاع.


وأضاف أن مئات الأشخاص الذين يعانون من إصابات الحرب غير قادرين على الحصول على الرعاية الطبية.


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