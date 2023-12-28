الأمم المتحدة تحذر من انتشار الأمراض المعدية بغزة

الأمم المتحدة تحذر من انتشار الأمراض المعدية بغزة
التاريخ
12/28/2023 12:13:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث -عبر منصة إكس- من انتشار الأمراض المعدية بسرعة بالملاجئ في قطاع غزة، مؤكدا أن المستشفيات بالكاد تعمل بالقطاع.
وأضاف أن مئات الأشخاص الذين يعانون من إصابات الحرب غير قادرين على الحصول على الرعاية الطبية.
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