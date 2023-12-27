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إجراء قرعة احتياط الدفعة الثامنة من N4 في جنوب سعد العبدالله اليوم

12/27/2023 11:26:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عن انتهائها من توزيع جميع بطاقات الاحتياط للدفعة الثامنة من الضاحية الرابعة بمشروع جنوب سعد العبدالله، مشيرة إلى أن موعد إجراء عملية القرعة ستكون اليوم الخميس 28 ديسمبر. وكانت «السكنية» وزعت الدفعة الثامنة من N4 في القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله وتشمل على 275 قسيمة بمساحة 400 متر مربع وذلك للمخصص لهم حتى تاريخ 11 اكتوبر 2003.

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