إجراء قرعة احتياط الدفعة الثامنة من N4 في جنوب سعد العبدالله اليوم

إجراء قرعة احتياط الدفعة الثامنة من N4 في جنوب سعد العبدالله اليوم
التاريخ
12/27/2023 11:26:54 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عن انتهائها من توزيع جميع بطاقات الاحتياط للدفعة الثامنة من الضاحية الرابعة بمشروع جنوب سعد العبدالله، مشيرة إلى أن موعد إجراء عملية القرعة ستكون اليوم الخميس 28 ديسمبر. وكانت «السكنية» وزعت الدفعة الثامنة من N4 في القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله وتشمل على 275 قسيمة بمساحة 400 متر مربع وذلك للمخصص لهم حتى تاريخ 11 اكتوبر 2003.
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