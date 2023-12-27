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رحيل عبدالعزيز البابطين عاشق الأدب العربي بقلم سفير سلطنة عمان د صالح الخروصي

12/27/2023 11:26:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كان للراحل عبدالعزيز البابطين علاقاته الواسعة والمتعددة مع مثقفي وشعراء البلاد العربية، ومن بينهم بطبيعة الحال شعراء وأدباء عمان. وكان حريصا على تتبع النتاج الشعري العماني عبر العصور من خلال موسوعة الشعر العربي التي انتدب للكتابة فيها عدد من أبرز الأساتذة المتخصصين في علوم العربية وآدابها ومن بينهم د.محسن بن حمود الكندي أستاذ الأدب العربي بجامعة السلطان قابوس.
وفي هذا الشأن كرمت مؤسسة البابطين شاعر عمان الكبير الراحل عبدالله بن علي الخليلي أثناء الدورة الثامنة لمهرجان ربيع الشعر العربي التي أقيمت في الكويت مارس 2015. وقد استعرضت الندوة التكريمية مراحل حياة الشاعر، ورصيده الشعري الثري. وما هذا إلا نموذج واحد بين أمثلة كثيرة للغاية تبرز ما قام به عبدالعزيز البابطين من جهود لا تقدر بثمن. رحم الله الراحل عبدالعزيز البابطين وغفر له.

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