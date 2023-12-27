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ديوانية سفارة البحرين استقبلت روادها بمناسبة نهاية العام

12/27/2023 11:26:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
استقبل سفير البحرين لدى البلاد صلاح علي المالكي رواد ديوانية سفارة البحرين، حيث توافد على الديوانية عدد من الشيوخ والوجهاء والسفراء والديبلوماسيين والصحافيين والإعلاميين وأصدقاء السفارة. وقد رحب السفير المالكي بجميع الحاضرين، مقدما شكره وامتنانه لزيارتهم المقدرة، متمنيا للجميع عاما جديدا سعيدا على الجميع.

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