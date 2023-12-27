ديوانية سفارة البحرين استقبلت روادها بمناسبة نهاية العام
التاريخ
12/27/2023 11:26:54 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة دياب
استقبل سفير البحرين لدى البلاد صلاح علي المالكي رواد ديوانية سفارة البحرين، حيث توافد على الديوانية عدد من الشيوخ والوجهاء والسفراء والديبلوماسيين والصحافيين والإعلاميين وأصدقاء السفارة. وقد رحب السفير المالكي بجميع الحاضرين، مقدما شكره وامتنانه لزيارتهم المقدرة، متمنيا للجميع عاما جديدا سعيدا على الجميع.
MENAFN27122023000130011022ID1107663632
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.