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حظر استيراد لحوم الطيور والبيض من 12 ولاية أميركية ومقاطعة فرنسية

12/27/2023 11:26:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
أعلن أمين سر اللجنة العليا لسلامة الأغذية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية م.عادل السويط أن اللجنة العليا لسلامة الأغذية أوصت بحظر استيراد لحوم الطيور بكافة أنواعها من بعض الدول بسبب تفشي فيروس إنفلونزا الطيور.
وذكر م.السويط ان توصيات اجتماع الهيئة رقم 9/2023 جاءت كالتالي:
الحظر على جميع أنواع لحوم الطيور الطازجة، المبردة، المجمدة، والمصنعة بكافة أنواعها ومشتقاتها، وكذلك بيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديدة الضراوة على بعض المناطق من الولايات المتحدة الأميركية في 12 ولاية، وكذلك الواردة من مقاطعة Morbihan هورية فرنسا.

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