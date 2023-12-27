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كيبك تمييز وتكريم العامل المنتظم بيومي راحة مدفوعي الأجر بعد التزامه بالعمل لمدة 90 يوما

12/27/2023 11:26:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
في إنجاز يعد الأول من نوعه لتشجيع العاملين في القطاع النفطي ولتحقيق المزيد من الإنتاج وتطوير الأداء، أعلنت نقابة العاملين بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) انه تمت الموافقة على الطلب المقدم من النقابة بأن يتم تمييز وتكريم العامل المنتظم بيومي راحة مدفوعي الأجر بعد التزامه بالعمل لمدة 90 يوما، ووعدت إدارة الشركة إدارة النقابة بالمزيد من الانجازات.
وجاء في كتاب تلقت «الأنباء» نسخة منه موجه من نائب الرئيس التنفيذي المسؤول الإداري والتجاري عبدالله فهاد العجمي إلى رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) سعد فهد العجمي أنه لا مانع لدى الشركة من تمييز العامل الذي ينتظم في عمله لمدة 90 يوم عمل وأن يمنح يومين إجازة بأجر. هذا وسيبدأ التطبيق اعتبارا من 1/1/2024 على العاملين في نظام المناوبة التابعين لمجموعات الزور.
وتابع كتاب الشركة انه سيتم إرسال التفاصيل التي تحكم هذا النظام خلال أسبوعين، وسيتم مراجعة التطبيق خلال ستة أشهر لتقرير مدى فائدته وإمكانية استمراره.
ووجهت إدارة النقابة الشكر لإدارة الشركة على هذا التعاون المثمر مع نقابة العاملين بما يصب في مصلحة العاملين وزيادة الإنتاج.

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