الطرق تمديد اتفاقية دراسة تطوير دائريين وشارع دمشق لمدة 535 يوما

MENAFN - Al-Anbaa) عاطف رمضان

علمت «الأنباء» أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري حصلت على موافقة من الجهات المعنية للتمديد الزمني الاول للاتفاقية الاستشارية الخاصة بدراسة وتصميم والاشراف على تنفيذ اعمال مشروع تطوير طريق خالد يوسف المرزوق «الدائري الثاني» وطريق الدائري الثالث وشارع دمشق المبرم مع احدى شركات الاستشارات الهندسية لمدة 535 يوما.

وذكرت مصادر لـ «الأنباء» ان هذا المشروع يقع على طريق خالد يوسف المرزوق «الدائري الثاني» وطريق الدائري الثالث وشارع دمشق وشارع كندا دراي امتداد الطريق الدائري الثالث، مشيرة الى ان التطوير يشمل طرقا رئيسية وهي

طريق خالد يوسف المرزوق «الدائري الثاني» ويمتد من تقاطع شارع القاهرة الى تقاطع طريق الجهراء، والدائري الثالث ويمتد من تقاطع شارع موسى بن نصير الى تقاطع طريق المطار وامتداد طريق الدائري الثالث ـ شارع كندادراي ـ والذي يمتد من طريق المطار الى شارع محمد بن القاسم، وشارع دمشق ويمتد من تقاطع طريق

خالد يوسف المرزوق الى تقاطع الطريق الدائري الرابع، كذلك الجزء الواقع بين الدائري الرابع والدائري الخامس. وأوضحت المصادر انه وفق الدراسة سيتم العمل على تطوير

طريق خالد يوسف المرزوق «الدائري الثاني» الذي يمتد من شارع القاهرة إلى طريق الجهراء وبطول 4.5 كم ضمن حرم الطريق وبعرض يتراوح بين 78 مترا و136 مترا، وذلك بزيادة عدد الحارات لتصبح 3 حارات كحد أدنى من خلال تطوير عدد من التقاطعات الرئيسية.

كما سيتم تطوير طريق الدائري الثالث والذي يمتد من شارع موسى بن نصير الى شارع المطار وبطول 5.8 كم وضمن حرم الطريق وبعرض يتراوح بين 76 مترا و162 مترا، وذلك بزيادة عدد الحارات بالاتجاهين ليصبح الحد الأدنى 3 حارات وبتطوير عدد من التقاطعات الرئيسية.

كما سيتم تطوير شارع دمشق الذي يمتد من طريق خالد يوسف المرزوق

«الدائري الثاني» الى الطريق الدائري الرابع وبطول 3.4 كم، وذلك بزيادة عدد الحارات الى 3 حارات كحد أدنى لكلا الاتجاهين ليتراوح عرض حرم الطريق بين 76 مترا و160 مترا، بالإضافة الى استحداث جسرين علويين لربط كل من منطقتي الفيحاء والنزهة وآخر بين منطقتي الروضة والعديلية.

وسيتم تطوير شارع كندا دراي امتداد الطريق الدائري الثالث من طريق المطار حتى شارع محمد بن القاسم، وذلك باستحداث جسر علوي على امتداد شارع كندا دراي ابتداء من طريق المطار الى طريق محمد بن القاسم وبطول 3.1 كم وبعرض حرم طريق يتراوح بين 59 مترا و171 مترا، بالإضافة الى تطوير عدد من التقاطعات.