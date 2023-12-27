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الفجام التطبيقي تنظم بطولة المهارات الأولى أبريل المقبل

12/27/2023 11:26:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالله الراكان
أكد مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام ان الهيئة في طور تنظيم مسابقة محلية للمهارات في شهر ابريل المقبل يشارك فيها مختلف المعاهد والكليات.
وقال في كلمته خلال الاجتماع الأول لفرق المهارات في مركز ابن الهيثم بحضور نائب المدير العام للتدريب م.جلال الطبطبائي وم.عبدالعزيز الظفيري ان اغلب دول مجلس التعاون تنظم مسابقات المهارات ولها مشاركة فاعلة في هذه المسابقات وايضا تنافس كبير، موضحا ان التنافس وأهمية هذه المسابقة يحتمان علينا الاهتمام والاستعداد والمشاركة في مسابقة المهارات وايمانا منا باستطاعة مدربينا وطلبتنا في الكويت التفوق.
وأضاف الفجام: نفكر بشكل جدي في إطلاق فرق المهارات، مشيرا الى ان مركز المهارات كفكرة موجودة لدى الهيئة منذ سنوات لكن لم تكن مفعلة خاصة ما يتعلق بالجانب المحلي، وقال: لا نريد وضع الفرق تحت ضغط ومطالبتهم بإحراز الميداليات لكن مطالبهم بالاستمتاع بالمشاركة ومن خلال الاستمتاع سنحقق الانجازات.
من جهته، قال مدير ادارة تنسيق التدريب ورئيس فرق المهارات م.عبدالعزيز الظفيري ان الهيئة العامة للتعليم والتدريب تزخر بالكفاءات من اصحاب المهارات بمختلف التخصصات الذين لم تتح لهم الفرصة لابرازها سابقا، لذلك حرصنا على فتح المجال لكل الكفاءات للمشاركة بفرق المهارات التي سيكون لها الدور الفاعل بقيام مسابقة وطنية للمهارات.
وأشار الظفيري الى دور المدربين في كشف خبرات الطلبة والمتدربين والبحث عن المواهب وتنميتها، مؤكدا ان اجتماعنا للتحضير لإطلاق المسابقة الوطنية الاولى للمهارات، مضيفا اننا قمنا بدعوة جميع منتسبي التطبيقي للمشاركة في المسابقة من اعضاء هيئة التدريس والتدريب والكادر الاداري وطرح نموذج من خبرته ومهارته لاستكشاف الخبرات والمهارات في الهيئة، وقمنا بجولة على جميع المعاهد لتقديم عرض تعريفي عن المشروع وأيضا محاضرة تعريفية عبر بث مباشر في برنامج تيمز لكل منتسبي الهيئة لإيماننا بأن الجميع يحق لهم المشاركة في هذا المشروع المؤسسي الوطني.

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