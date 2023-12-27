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وفد الهلال الأحمر تفقد عددا من المشاريع باليمن

12/27/2023 11:26:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تفقدت جمعية الهلال الأحمر الكويتية مشروع مدرسة مساعد الساير التعليمية بمحافظة شبوة شرقي اليمن، التي يجري العمل على تنفيذها منذ أشهر ضمن حملة «الكويت بجانبكم» المستمرة للعام التاسع على التوالي.
واطلع وفد الجمعية الزائر إلى اليمن على حجم الإنجاز في المدرسة التابعة لمديرية الروضة ومرافقها التي تتكون من ثمانية فصول دراسية ومكاتب للإدارة والمدرسين ومستودع وساحة عامة ودورات مياه بطاقة استيعابية لـ360 طالبا. وأشاد نائب رئيس الجمعية أنور الحساوي ورئيس الوفد في تصريح لـ «كونا» بمستوى التقدم في إنجاز المشروع الحيوي المخصص لأبناء المديرية النائية التي يفتقر أبناؤها إلى الخدمات ويقطعون مسافات طويلة للوصول إلى أقرب مدرسة، مؤكدا حرص الجمعية على الحضور في المناطق التي يمكنها الوصول إليها في أرياف اليمن مهما بعدت من أجل تخفيف معاناة الأشقاء اليمنيين والإسهام في التنمية والانطلاق نحو المستقبل.
وجدد الحساوي التأكيد على وقوف الكويت حكومة وشعبا بجانب إخوانهم اليمنيين الذين يمرون بظروف قاسية جراء الأوضاع والأزمات التي يمر بها اليمن منذ أعوام.
من جهته، أشاد المدير العام لمديرية الروضة عاتق حبتور بدور الكويت حكومة وشعبا وجمعية الهلال الأحمر مثمنا جهود وفد الجمعية في تفقد احتياجات اليمنيين من الخدمات في أقصى المناطق النائية إسهاما في التنمية.
ودشن وفد الجمعية خلال الأيام الماضية من زيارته لمحافظة تعز عددا من المشاريع أبرزها تدشين بناء مجمع الشيخ عبدالله المبارك الصباح الذي يضم مدرسة ومركزا صحيا ومسجدا ودارا للأيتام ومركزا لتطوير المرأة بمديرية الشمايتين.

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