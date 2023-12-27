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السكنية جار الحصول على الموافقات لتوزيع 4400 وحدة في تيماء والصليبية

12/27/2023 11:26:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أفادت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأن العمل جارٍ للتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية للحصول على موافقاتها اللازمة بشأن توزيع ما يقارب 4400 وحدة سكنية في منطقة تيماء والصليبية. واضافت «السكنية»، في بيان صحافي، أنه يجري حاليا عمل اللازم لاستكمال العقود الخاصة بمشروع المساكن الميسرة، حيث سيتم الانتهاء من طرح كافة المناقصات الخاصة بهذا المشروع خلال الربع الاول من سنة 2024. ولفتت الى انه جار العمل على الدراسات الفنية واعمال التخطيط والتصميم للطرق وشبكات البنية التحتية لمنطقتي تيماء والصليبية والمتوقع الانتهاء من المخطط التنظيمي لها خلال منتصف العام 2024 والتي سيتم بعدها الاعلان عن التخصيص وجدول التوزيعات بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

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