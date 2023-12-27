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الشهداء الأسرى تصدر رزنامتها السنوية بسيرة 36 شهيدا

12/27/2023 11:26:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن سعيها المستمر لتخليد شهداء الكويت الأبرار واستمرار التواصل مع ذويهم، أعلنت جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية عن إصدارها السنوي الخامس على التوالي لرزنامة الشهداء لعام 2024.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة جمعية أهالي الشهداء الأسرى فايز العنزي: يسعدنا أن نعلن إصدار النسخة الجديدة من الرزنامة السنوية للشهداء 2024 للعام الخامس والتي تحرص الجمعية على إصدارها بداية كل عام لتخليد شهداء الكويت الأبرار الذين قدموا أرواحهم هدية لهذا الوطن العزيز.
وأضاف العنزي: تشمل الرزنامة السنوية الجديدة على صور وبيانات 36 شهيدا من الأسرى الذين تم التعرف على رفاتهم والإعلان عن استشهادهم بعد جلبهم من بعض المقابر الجماعية في العراق، مع نبذة من سيرهم الذاتية العطرة، مبينا أن القاعدة التي اعتمدها مجلس الإدارة في اختيار الشهداء المشمولين في الرزنامة هي القاعدة المستخدمة في الرزنامات السابقة وهي أسبقية إعلان الاستشهاد وبواقع تضمين 3 شهداء في كل شهر من العام.
وتابع: إن إصدار الرزنامة السنوية للشهداء يأتي في سياق جهود جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الدؤوبة والمستمرة لتوثيق سير شهدائنا الأبطال وتخليد ذكراهم العطرة في المجتمع الكويتي بكل فئاته العمرية لتكون نبراسا يضيء للأجيال المتعاقبة أدوارهم الوطنية والتي يتوجها بلا شك تقديم الأرواح تضحية وفداء لهذه الأرض الطيبة وشعبها الكريم وهو ما جسده هؤلاء الأبطال من الشهداء الأبرار، موضحا ان مجلس إدارة الجمعية حريص على تنفيذ خطة الإصدارات المطبوعة التي وضعها بعد جائحة كورونا والتي تعتمد على زيادة عدد الإصدارات المتنوعة الخاصة بقضية الأسرى والشهداء ونشر سيرهم العطرة وتخليد ذكراهم الزكية، وذلك في شهر فبراير من كل عام وفي هذا الصدد سيتم إصدار كتابين جديدين بمواضيع مختلفة في فبراير المقبل.
وذكر أن الجمعية تحرص على أن يقتني الجميع هذه الرزنامة وخصوصا أهالي الشهداء لذلك ستقوم الجمعية بالتواصل المباشر مع أهالي الشهداء ممن تتوافر لدينا أرقام التواصل معهم وسيتم إيصال الرزنامة إلى عناوينهم مباشرة، مهيبا بأهالي الشهداء ممن تم تغيير بيانات الاتصال الخاصة بهم الى التواصل مع سكرتارية الجمعية على الرقم 25311861 خلال أوقات العمل الرسمية صباحا ومساء لتحديث البيانات وطلب النسخ من أي إصدار أو مطبوعة ليتم إيصالها إلى عناوينهم إن شاء الله، مؤكدين ان ذلك لا يعتبر إلا جزءا يسيرا من حق الشهداء وأهاليهم علينا نأمل ان نؤديه بالشكل الأكمل.

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