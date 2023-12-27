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سفيرنا لدى الأردن يضع حجر الأساس لمجمع تعليمي بتبرع كويتي

12/27/2023 11:26:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وضع سفيرنا لدى الأردن حمد المري حجر الأساس لمجمع تعليمي سيقام بمنطقة (سحاب) شرق العاصمة الأردنية عمان بتبرع كويتي. ويأتي هذا المشروع الممول من المحسن الكويتي عبدلله يوسف بودي ضمن مشاريع العمل الخيري التابعة لأكاديمية الأخلاء التربوية وهو المشروع السادس للأكاديمية في الأردن ويقام بتبرع كويتي وبإشراف جاسم الياسين.
وقال السفير المري في تصريح لـ «كونا» عقب حفل وضع حجر الأساس إن «هذا المشروع يأتي في إطار سلسلة الاعمال الخيرية الكويتية في الأردن انطلاقا من علاقات الأخوة المتينة التي تربط البلدين». وأضاف أن «العمل الخيري الكويتي يتواصل في الأردن وأينما دعت الحاجة وتظهر معالمه في الوطن العربي والعالم».
وأكد السفير المري أهمية المشروع في خدمة العملية التربوية في الأردن مشيدا بالتسهيلات التي يقدمها الأردن لإنجاح مثل هذه المشاريع مشيرا إلى ان المشروع يشكل بادرة امتنان للأردن وشعبه الذي يكنّ الود والحب للكويت قيادة وحكومة وشعبا.
وعن عناصر المشروع قال مدير المشروع جاسم الياسين إنه «مجمع تعليمي وطني للطلبة من الصف الأول الابتدائي ولغاية الصف العاشر».
وأضاف أن «المشروع يشكل إضافة نوعية وجديدة للمنطقة من خلال متحف يحكي قصة نزول القرآن وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن الكريم باستخدام احدث الأدوات التكنولوجية في رواية القصة وتقديمها للزوار».
وأكد الياسين أهمية المشروع باعتباره مركزا تعليميا وسياحيا لعموم الأردن للتعريف بالجانب الإنساني للإسلام. وحضر حفل وضع حجر الأساس برلمانيون ومسؤولون حكوميون أردنيون أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للكويت قيادة وحكومة وشعبا للعون الكويتي الممتد على مساحة الوطن العربي والمشاريع الإنسانية التي تخدم الأردن بمختلف محافظاته.

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