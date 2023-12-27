فيصل النواف يوجه بتحديد يوم في الأسبوع لاستقبال آراء ومقترحات منتسبي الحرس

فيصل النواف يوجه بتحديد يوم في الأسبوع لاستقبال آراء ومقترحات منتسبي الحرس
التاريخ
12/27/2023 11:26:54 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) وجه نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف بتحديد يوم في الأسبوع يتم الإعلان عنه من قبل فرع التدقيق التابع لديوانه لاستقبال آراء ومقترحات منتسبي الحرس الوطني وذلك للتواصل مع القيادة وسماع ما لديهم من أفكار ورؤى تسهم في تطوير مستوى الأداء.
وأكد نائب رئيس الحرس الوطني أن هذه المبادرة تأتي تجسيدا لسياسة الباب المفتوح بين القيادة والمنتسبين.
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