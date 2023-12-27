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فيصل النواف يوجه بتحديد يوم في الأسبوع لاستقبال آراء ومقترحات منتسبي الحرس

12/27/2023 11:26:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وجه نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف بتحديد يوم في الأسبوع يتم الإعلان عنه من قبل فرع التدقيق التابع لديوانه لاستقبال آراء ومقترحات منتسبي الحرس الوطني وذلك للتواصل مع القيادة وسماع ما لديهم من أفكار ورؤى تسهم في تطوير مستوى الأداء.
وأكد نائب رئيس الحرس الوطني أن هذه المبادرة تأتي تجسيدا لسياسة الباب المفتوح بين القيادة والمنتسبين.

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