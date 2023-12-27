افتتاح تحويلة أمام المنصورية والقادسية فجر الجمعة

افتتاح تحويلة أمام المنصورية والقادسية فجر الجمعة
التاريخ
12/27/2023 11:26:54 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قالت الهيئة العامة للطرق والنقل البري انها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم بافتتاح تحويلة في طريق الدائري الثاني أمام منطقتي المنصورية والقادسية لعمل الطرق النهائية والخدمات بالمنطقة، وذلك فجر يوم الجمعة 29 الجاري.
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