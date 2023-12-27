بالفيديو العوفان لـ الأنباء إدراج 11 شهيدا جديدا في كشوف مكتب الشهيد يرفع العدد إلى 1329

نعمل لإلغاء الرسوم الصحية على أسر الشهداء غير الكويتيين من 14 جنسية مختلفة



دارين العلي

أعلن الوكيل المساعد في الديوان الاميري مدير عام مكتب الشهيد صلاح العوفان عن اعتماد 11 شهيدا جديدا في كشوف المكتب بعد دراسة لجنة التسمية في مجلس الأمناء وموافقة رئيس المجلس ليرفع عدد الشهداء الى 1329 شهيدا، منهم من شهداء الواجب الجدد او تعديل وضع لشهداء سابقين.

كلام العوفان جاء في تصريح لـ «الأنباء» على هامش مشاركته في جلسة اعدها المكتب لأرامل وأمهات الشهداء تخللتها ندوة حول «الضغوط النفسية» قدمها د.ايوب الايوب، وشهدت رفع لافتة لرثاء سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد ومبايعة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على السمع والطاعة.

وحول الندوة، قال العوفان ان الهدف منها تنمية وصقل مواهب الأرامل والامهات للتعامل مع الضغوطات النفسية في الاسرة وفي حياتهم الاجتماعية وكيفية تخطيها ووضع حدود لها.

اما على الجانب الخدماتي، فتحدث العوفان عن التعديلات التي تم ادراجها على اللوائح الصحية والتربوية والاسكانية لصالح اسر الشهداء بعد ان تقادمت اللوائح لمدة 30 سنة، فكان لابد من تعديلها بما يتوافق مع مستجدات الاسر واعمار افرادها.

واوضح انه وفق التعديلات من الناحية الاسكانية سيتم العمل باتجاه ان يتمتع ورثة الشهيد جميعا بنصيب في منزله حتى لو كانت له ارملة غير كويتية، وذلك بالتنسيق مع الرعاية السكنية.

اما في الجانب الصحي، فلفت الى ان التعديل سيسمح للكويتيين وغير الكويتيين من اسر الشهداء بتلقي العلاج في المستشفيات الحكومية والخاصة وهذا يشمل اسر 1329 شهيدا، معلنا عن لقاء سيجمع قياديي المكتب مع وزير الصحة للعمل على إلغاء الرسوم في المستشفيات والمستوصفات لاسر الشهداء من غير الجنسية الكويتية وهم 14 جنسية مختلفة.

اما فيما يخص اللائحة التعليمية، فلفت الى ان التعديلات شملت رفع السن المسموح به لاكمال الدراسة الجامعية درجة البكالوريوس، وذلك للسماح لاكبر عدد ممكن من ابناء الشهداء لاكمال مسيرتهم التعليمية بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة التربية. واعلن انه بعد انتهاء الحداد واحتفالا بالاعياد الوطنية، سيتم وبالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي كلية التربية الاساسية قسم التربية الفنية لتنفيذ جدارية الشهيد في حديقة الشهيد من تصميم طالبات الكلية، وسيتم وضع جدارية مشابهة لها امام مكتب الشهيد خلال المرحلة المقبلة تخليدا لذكرى الشهداء.

بدوره، قال مدير ادارة التوجيه والرعاية الأسرية في مكتب الشهيد محمد المطيري ان هذه الدورة هي أولى دورات فئة الأرامل الشهداء وهي دورة في كيفية التعامل مع الضغوط النفسية يقدمها د.ايوب الايوب.

واضاف: رأينا تفاعلا جميلا من المشاركات في الدورة، حيث رغبن في الاستفادة مما يقدمه د.الايوب في باب مواجهة الضغوط النفسية وكيفيه التعامل معها، مؤكدا أن الدورة تستهدف اعمارا معينة من زوجات وأمهات الشهداء اللاتي يحتجن مهارات معينة في روتين الحياة اليومي سواء في المنزل أو في مرافق الحياة عامة.

وزاد: إن هذه اول دورة لأرامل الشهداء وأمهاتهم ضمن دورات اعدت للأرامل وسنكمل دورات اخرى ثانية تخصصية لهذه الفئة خلال هذا الموسم.

أهالي الشهداء

من جانب آخر، عبر عدد من ذوي الشهداء عن مباركتهم لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لتوليه مقاليد الحكم، مجددين له البيعة والسمع والطاعة.

حيث هنأت أحلام الربيعى أرملة الشهيد عماد السلطان صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد على توليه مقاليد الحكم، سائلة الله عز وجل ان يوفقه ويسدد خطاه، وان يمد في عمره ويمتعه بالصحة والعافية، وان يرزقه البطانة الصالحة.

من جهتها، رفعت سعاد محمد الكندري أرملة الشهيد محمد غريب الكندري أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة أدائه القسم الدستوري، راجية من المولى سبحانه لسموه صواب القول ‏وصلاح العمل، مؤكدة له على السمع والطاعة.

بدورها، توجهت عبير العلي، ابنة الشهيد جبار العلي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات مقرونة بأخلص الدعوات إلى مقام صاحب السمو بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم في البلاد، معربة عن تقديرها الكبير واعتزازها البالغ بمسيرة صاحب السمو في خدمة الكويت.

بدورها، أهدت هيفاء البحراني زوجة الشهيد حسام السيافي أسمى آيات التهاني إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة توليه زمام الحكم في الكويت، مؤكدة ان صاحب السمو هو خير خلف لخير سلف، داعية الباري عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار تحت قيادة سموه.

من جانبها، تقدمت موزة ابنة الشهيد عبداللطيف الحمدان بالتهنئة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، مستذكرة بكل اعتزاز ما قدمه صاحب السمو من دور حكيم في قيادة البلاد خلال الفترة الماضية، ودور سموه المشهود في ترسيخ النهج الإصلاحي الذي شهدته الكويت.