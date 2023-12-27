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المتزوجون أكثر إقداما على الانتحار في 2022 والأرامل الأقل

12/27/2023 11:26:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • 136 قضية انتحار وشروع فيه شهدها العام الماضي.. خمسهم مواطنون والأعلى الهنود بنسبة 33.9% والسوريون الأقل بـ 2.2%


عبدالكريم أحمد
أصدرت النيابة العامة إحصائية حول قضايا الانتحار والشروع فيه الواقعة خلال العام 2022.
وكشفت النيابة عن أنه تم تسجيل 136 قضية انتحار وشروع بالانتحار خلال 2022، 61.7% لذكور و38.3% لإناث.
وبينت أن 50.6% من هؤلاء متزوجون، و39.9% عزاب، و8.2% طلقاء، و1.3% أرامل.
وأفادت بأن 40.5% من هؤلاء هم من الفئة العمرية ما بين 26 و35 عاما، و22.8% منهم من الفئة العمرية من 36 إلى 45 عاما، و2.2% منهم يبلغون 60 عاما فأكثر.
وذكرت النيابة أن 33.9% من هؤلاء من الجنسية الهندية، و20% كويتيون، و8.8% فلبينيون، و8% نيباليون، و5.9% بنغلاديشيون، و4.4% سريلانكيون، و4.4% مصريون، و2.9% ‏من المقيمين بصورة غير قانونية فيما كان السوريون الأقل انتحارا بنسبة 2.2%.
وأفادت النيابة بأن 36.1% من المنتحرين قضوا شنقا، و20.6% بآلات حادة، و18.4% سقوطا من علو. ولفتت إلى أن 25% انتحروا لأسباب أسرية، و22% لأسباب نفسية، و13.4% لأسباب مالية، و1.4% لأسباب عاطفية.
وأوضحت أن 32.1% من المنتحرين هم من العمالة المنزلية، و13.3% عاطلون عن العمل، و3.8% مدمنو مواد مخدرة، و8.8% مخمورون.
وأشارت النيابة إلى أن 7.3% لديهم سوابق جنائية و3.6% لديهم سوابق مخدرات و89.1% ليست لديهم سوابق.

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