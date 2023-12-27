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الدعيج لـ الأنباء تسهيل إجراءات استخراج تصاريح دفن المواطن والمقيم السعودي

12/27/2023 11:26:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
تسلّمت الكويت عصر أمس جثماني المواطن والمقيم السعودي اللذين توفيا مؤخرا في محافظة الأنبار بالعراق، على أن يسلم الجثمانان لذويهما لدفنهما اليوم الخميس بمقبرة الصليبخات. وأعلن مدير منطقة الجهراء الصحية د.جمال الدعيج عن وصول جثماني الفقيدين من منفذ صفوان الحدودي لمستشفى الجهراء الجديد، وذلك بعد استكمال إجراءات تسلم الجثمانين من السلطات العراقية. جاء هذا في تصريح
لـ «الأنباء» على هامش وصول الجثمانين للمستشفى بحضوره ورئيس قسم العلاقات العامة نصار الشمري ورئيس النقطة الأمنية بالمستشفى المقدم عيسى العنزي. وبين د.الدعيج انه تم تسهيل إجراءات استخراج تصاريح الدفن للفقيدين وذلك بناء على رغبة ذوي المتوفيين، حيث قام د.الدعيج شخصيا بالتواصل مع الإدارات المعنية بوزارة الداخلية، من الإدارة العامة للأدلة الجنائية العميد عبدالمحسن المخيال والرقيب أول أحمد الخشاوي ومن مديرية أمن محافظة الجهراء العميد صالح العازمي وضابط مخفر النعيم، ونيابة محافظة الجهراء، بحيث يتم استصدار تصاريح الدفن من نيابة الجهراء صباح اليوم.
وشكر د.الدعيج الجهات المعنية التي سهلت تسليم وتسلم الجثمانين، كما تقدم بأحر التعازي لذوي الفقيدين، مشددا على حرص وزير الصحة د.أحمد العوضي ووكيل الوزارة د.عبدالرحمن المطيري ومتابعتهما تسهيل اجراءات دفن الجثمانين.

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