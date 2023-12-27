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مواعيد بدايات فصول السنة بالعام الميلادى الجديد 2024

12/27/2023 11:21:36 PM
(MENAFN- Youm7) بدأ فصل الشتاء رسميا بالنصف الشمالى للكرة الأرضية، حيث حدث الانقلاب الشتوى الجمعة 22 ديسمبر، ومعها يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس فتكون أشعتها عمودية تماما على مدار الجدي عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا .



وينشر "اليوم السابع" تفاصيل مواعيد فصول السنة بالعام الميلادى الجديد 2024، كما يلى:



- فصل الربيع يبدأ الأربعاء 20 مارس 2024 ويستمر 92 يوما و17 ساعة.



- فصل الصيف يبدأ الخميس 20 يونيو 2024 ويستمر 93 يوما و15 ساعة.



- فصل الخريف الأحد 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و20 ساعة.



- فصل الشتاء يبدأ السبت 21 ديسمبر ويستمر 88 يوما و23 ساعة.



يذكر أنه فى يوم 22 من شهر ديسمبر "الانقلاب الشتوي" وبداية الشتاء، تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدي (25) درجة جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي في ما عدا مدار الجدي، حينئذ يقل طول النهار عن طول الليل في نصف الكرة الشمالي، أي إنه خلال الانقلاب الشتوي (حول يوم 22 ديسمبر) يكون الوضع في نصف الكرة الشمالي معاكسا لما هو عليه في نصف الكرة الجنوبي، ويمكن إجمال ذلك في الجدول التالي:












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